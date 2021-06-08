رئيس مصلحة الجمارك: منظومة ACI تغطي 90% من الموانئ والمنافذ البرية والجوية في مرحلة لاحقة

فهد حسين _ قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI تغطي حاليا نحو 90% من الموانئ البحرية، لتضم في مرحلة لاحقة المنافذ البرية والجوية.

وأضاف غتوري، في مؤتمر صحفي بالوزارة اليوم الثلاثاء للتعريف بالمنظومة، أن المصلحة بدأت بالموانئ البحرية لأنها تستقبل نحو 80% من الواردات، مشيرا إلى التطبيق الإلزامي للمنظومة اعتبارا من تاريخ شحن أول يوليو المقبل .

وأفاد رئيس مصلحة الجمارك المصرية، بأن منظومة التسجيل المسبق للشحنات تخص الواردات فقط كما تهدف إلى اختصار زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة على الواردات.

وكشف رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن ضم موانئ الدخيلة، والأدبية، والسويس، والإسكندرية، والسخنة، وبورسعيد، للمنظومة حتى الآن، فيما يتبقى ميناءي نويبع وأسوان، ومعدل استقبالهما للواردات ضعيف على حد قوله.

وأكد غتوري، أن أي شحنة واردة من الخارج لا تحمل رقم تسجيل مسبق للشحن “ACI” لن يتم استقبالها في المواني المصرية بداية من تاريخ شحن أول يوليو المقبل.