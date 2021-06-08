وزير المالية: طرح سندات خضراء خلال الفترة المقبلة غير مستبعد

فهد حسين _ قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن لجوء الحكومة لتوفير تمويلات من الخارج عبر طرح سندات خضراء خلال الفترة المقبلة ليس مستبعدا.

وأضاف الوزير، في مؤتمر اليوم الثلاثاء للتعريف بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات الواردة من الخارج ACI ، أن مستثمري السندات الخضراء لا يمثلون شريحة كبيرة من السوق العالمي وفي حال طرح جديد لتلك النوعية من ادوات التمويل ستكون في حدود الطرح السابق.

كانت الحكومة المصرية قد باعت في سبتمبر من العام الماضي، سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار لأجل 5 سنوات بسعر عائد 5.250%، والذي جاء كأول طرح للسندات الخضراء الحكومية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأفاد وزير المالية، بانه لا توجد قيمة محددة لاحتياجات البلاد التمويلية للعام المالي 2021-2022 حتى الآن، وبالتالي لم يتم تحديد نسبة أو قيمة لكل أداة تمويلية.