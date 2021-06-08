مال وأعمال

العجز التجاري للولايات المتحدة يتراجع في أبريل إلى 68.9 مليار دولار

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_ انخفض العجز التجاري للولايات المتحدة في أبريل من مستوياته القياسية مع هبوط الواردات ولكن من المرجح أن يكون التحسن مؤقتا إذ أن الطلب المحلي يظل قويا.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري نزل 8.2 بالمئة إلى 68.9 مليار في أبريل نيسان. وعُدلت بيانات مارس صعودا لتتسع الفجوة لأعلى مستوى على الإطلاق عند 75 مليار دولار من 74.4 مليار كما ورد سابقا .

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وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته عجزا تجاريا 69 مليار دولار في أبريل .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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