العجز التجاري للولايات المتحدة يتراجع في أبريل إلى 68.9 مليار دولار

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_ انخفض العجز التجاري للولايات المتحدة في أبريل من مستوياته القياسية مع هبوط الواردات ولكن من المرجح أن يكون التحسن مؤقتا إذ أن الطلب المحلي يظل قويا.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الثلاثاء إن العجز التجاري نزل 8.2 بالمئة إلى 68.9 مليار في أبريل نيسان. وعُدلت بيانات مارس صعودا لتتسع الفجوة لأعلى مستوى على الإطلاق عند 75 مليار دولار من 74.4 مليار كما ورد سابقا .
وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته عجزا تجاريا 69 مليار دولار في أبريل .
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