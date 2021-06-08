وزير المالية: الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين بين 28 و29 مليار دولار حتى نهاية مايو

فهد حسين _ كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تتراوح ما بين 28 و29 مليار دولار حتى نهاية شهر مايو الماضي.

وأضاف الوزير خلال مؤتمر اليوم الثلاثاء للتعريف بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI، أنه لم يتم تخديد قيمة طروحات الصكوك السيادية او وحهة طرحها حتى الآن، متوقعا صدور الموافقة النهائية على القانون خلال الايام المقبلة.