إكسون توقع بروتوكول مع غازتك وكارجاس لتوفير الغاز الطبيعي بمحطات موبيل

وقعت شركة إكسون موبيل مصر بروتوكول تعاون مع الشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز (غازتك) وشركة كارجاس لتوفير الغاز الطبيعي في محطات موبيل في مختلف أنحاء الجمهورية، لخدمة السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.

وقال شريف سراج الدين، نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، إنه تماشيا مع خطة الحكومة المصريه للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للمركبات، وحرصنا الدائم على توفير أعلى مستويات الخدمات والمنتجات لعملائنا، فإن إكسون موبيل مصر تسعى لتوفير تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي للمركبات فى بعض محطات موبيل المتميزة ، وذلك بالتعاون مع شركتي غازتك وكارجاس.

وأضاف أن هذه المبادرة تعد تأكيدا على استمرار إكسون موبيل مصر في تلبية وتوفير إحتياجات عملائنا اليومية، كما نعزز من ثقتهم في إتاحة خدماتنا المتطورة”.

وقد قام بالتوقيع على البروتوكول كل من شريف سراج الدين – نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إكسون موبيل مصر، والمهندس عبد الفتاح فرحات – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك، والمهندس حسانين محمد حسانين – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة كارجاس، وبحضور المهندس سيد حسين – مساعد نائب رئيس شركة إيجاس لمتابعة تنفيذ محطات التموين والقيادات التنفيذية بالشركات الثلاثة.