تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 23.4 مليار دولار بنهاية مارس

دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 23.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري 2020/2021، مقابل نحو 21.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020.

وقال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الثلاثاء، إن تحويلات المصريين في الخارج سجلت خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعا بمعدل 8.5%‏، وبقيمة زيادة بلغت 1.8 مليار دولار، مقارنة بالفترة المناظرة في العام المالي السابق.

وذكر أن البيانات أظهرت ارتفاعا في التحويلات خلال شهر مارس 2021 بمعدل 11.0% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 2.6مليار دولار خلال شهر مارس 2020.

وأضاف أن التحويلات في الفترة من يناير إلى مارس، استقرت تقريبا في 2021 ‏‏‏ لتسجل نحو 7.85 مليار دولار، مقابل نحو 7.87 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.