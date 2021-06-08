تحويلات المصريين بالخارج تقفز إلى 23.4 مليار دولار بنهاية مارس

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دوت الخليج – كشف البنك المركزي المصري المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 23.4 مليار دولار بنهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري 2020/2021، مقابل نحو 21.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020.
وقال البنك المركزي المصري في بيان اليوم الثلاثاء، إن تحويلات المصريين في الخارج سجلت خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعا بمعدل 8.5%، وبقيمة زيادة بلغت 1.8 مليار دولار، مقارنة بالفترة المناظرة في العام المالي السابق.
وذكر أن البيانات أظهرت ارتفاعا في التحويلات خلال شهر مارس 2021 بمعدل 11.0% لتسجل نحو 2.9 مليار دولار مقابل نحو 2.6مليار دولار خلال شهر مارس 2020.
وأضاف أن التحويلات في الفترة من يناير إلى مارس، استقرت تقريبا في 2021 لتسجل نحو 7.85 مليار دولار، مقابل نحو 7.87 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق.
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