مصر إيطاليا تستثمر 2.3 مليار جنيه في مرحلتين جديدتين بفينشي العاصمة الإدارية

بكر بهجت – أطلقت شركة مصر إيطاليا العقارية مرحلتين جديدتين في مشروع فينشي، الذي تقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ استثماراتهما 2.3 مليار جنيه.

وقال المهندس محمد خالد العسال، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم، إنها تستهدف تحقيق مليار جنيه مبيعات من المرحلتين خلال العام الجاري في إطار الخطة التسويقية التي وضعتها.

وأضاف أن قيمة مبيعات مشروع فينشي حتى الآن بلغت 1.2 مليار جنيه، لافتا إلى أن المشروع يقام على مساحة 110 أفدنة.

وتمتلك مصر إيطاليا أراضٍ تقدر بنحو 9.5 مليون متر مربع تجري تنميتها بإجمالي استثمارات 58 مليار جنيه يتم ضخها خلال 15 عامًا، وتبلغ قيمة أراضي مشروعيها في العاصمة الإدارية الجديدة «إل بوسكو» و«فينشي» 4.8 مليار جنيه.

وتصل قيمة أرض مشروع «إل بوسكو» إلى 2.8 مليار جنيه، وقيمة أرض مشروع فينشي ملياري جنيه.