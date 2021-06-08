رئيس الوزراء: حزمة جديدة من المشروعات المشتركة مع فرنسا

دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا، اليوم؛ لاستعراض ومناقشة مشروعات التعاون المشتركة بين مصر وفرنسا.

حضر الاجتماع: الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، وما تتمتع به خلال الفترة الحالية من زخم كبير في ظل التناغم والتنسيق بين قيادتي البلدين، وهو ما ينعكس على أوجه التعاون المشتركة في مختلف القطاعات.

ولفت مدبولي إلى ما يتم من تعاون في المجال الاقتصادي، حيث تعد فرنسا شريكا مهما لمصر، مع تنامي حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر.

وأوضح رئيس الوزراء أن اجتماع اليوم يأتي من أجل الاتفاق على حزمة من المشروعات المشتركة المقرر تنفيذها.

وأكد مدبولي في هذا الصدد حرص الحكومة الدائم على الاستمرار فى تقديم جميع أوجه الدعم وتهيئة مناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب زيادة الفرص المطروحة للاستثمار فى مصر، وذلك تنفيذ لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدداً من المشروعات المقترحة من الوزارات المعنية.

وقدمت الدكتورة رانيا المشاط، عرضا حول هذه المشروعات، مشيرة إلى أنها تشمل أوجه التعاون في قطاعات الكهرباء والطاقة، والنقل، وأسواق الجملة، والإسكان، والصرف الصحي، والطيران، سيتم الاتفاق على تحديد حزمة منها لمناقشتها مع المسئولين الفرنسيين.