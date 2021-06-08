رئيس الجمارك: تفعيل 5800 طلب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات ACI

فهد حسين – كشف الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، عن تفعيل 5800 طلب بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI” حتى الآن.

وأضاف غتوري، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر لوزارة المالية للتعريف بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات اليوم الثلاثاء، أن المنظومة سجلت 9900 طلب، حتى الآن ويجري استكمال الإجراءات الخاصة بها حاليا.

وأشار غتوري إلى حصول 2100 طلب من المستوردين على رقم ACID الخاص بالشحنات منذ بداية التفعيل التجريبي للمنظومة في أبريل الماضي حتى الآن.

بدوره، أشار خالد سليم ناصف مستشار رئيس شركة إم تي إس، المشغل التكنولوجي لمشروع “نافذة” و”التسجيل المسبق للشحنات” ACI، في تصريحات على هامش المؤتمر، إلى إتمام تدريب نحو 1117 شركة من المسجلين بالمنظومة على خطوات التسجيل والتعامل مع المنظومة.

وأضاف ناصف، أن الشركة بالتعاون مع مصلحة الجمارك، عقدت أكثر من 40 ندوة وورشة عمل منذ شهر فبراير الماضي وحتى الآن لتعريف المستوردين بالمنظومة وآليات عملها.