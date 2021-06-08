رئيس مصلحة الجمارك: مناقشات حكومية لترشيد إعفاءات بعض اتفاقيات التجارة الحرة

فهد حسين – قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إن حصيلة الجمارك الإجمالية تجاوزت 30 مليار جنيه خلال أول 11 شهرا من العام المالي الحالي.

وأوضح غتوري، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر لوزارة المالية اليوم الثلاثاء للتعريف بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات، أن المصلحة كانت تستهدف الوصول بالحصيلة إلى نحو 43 مليار جنيه العام المالي الجاري، ولكن تداعيات جائحة كورونا قلصت حجم الواردات ما أثر بالأخير على الحصيلة المستهدفة.

وكشف رئيس مثصلحة الجمارك عن المناقشات الجارية حاليا مع وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية حول تنفيذ توصيات ترشيد إعفاءات بعض الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى.

وأوضح غتوري أن اتفاقيات التجارة الحرة تشمل 74 دولة، ويجري حاليا مباحثات حول تعديلها مع الأطراف الأخرى لتحقيق مصلحة المنتج المحلي.

ولفت رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر، والتي تشمل 74 دولة، تمثل أكثر من نصف حجم التجارة الخارجية لمصر.

ونوه غتوري إلى زيادة واردات البلاد من السيارات ذات المحرك المزدوج أو تلك الكهربائية مؤخرا، والتي كان عددها يصل إلى نحو 3 آلاف سيارة سنويا، ويتم استيرادها من أوروبا بشكل عام وألمانيا خاصة.