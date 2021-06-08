مال وأعمال

رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر الكامل للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

دوت الخليج – التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، ويتولد بانكا، رئيس الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات “وادا”، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات “النادو”.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالترحيب برئيس الـ”وادا” في أول زيارة له إلى مصر، كأول دولة إفريقية يزورها منذ توليه منصبه، فضلاً عن أنها أول زيارة إلى مصر من جانب رئيس للوكالة منذ إنشائها.

CSR_2021

وأكد مدبولي دعم مصر الكامل للوكالة الدولية والمكتب الإقليمي في مجال مكافحة المنشطات، سواء من خلال نشر ثقافة نبذ ومكافحة المنشطات، والتوعية بمخاطرها على جميع الرياضيين، مع الالتزام بتنفيذ الكود الدولي لمكافحة المنشطات، بما يخدم الحركة الأوليمبية الدولية.

من جانبه، أعرب رئيس “الوادا” عن سعادته بزيارة مصر، مشيداً بعلاقات التعاون المتميزة بين مصر و”الوادا”، معتبرا أن وزارة الشباب والرياضة المصرية من أهم الشركاء الدوليين للوكالة، فضلاً عن وجود إمكانات واسعة للتعاون في المستقبل، لا سيما في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية واعدة في مجال المعامل.

في ذات السياق، أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الزيارة التي أجراها رئيس “الوادا” إلى المعمل المصري لمكافحة المنشطات، والذي نسعى ليكون معتمدا بشكل كامل لكل أنواع تحليل المنشطات من الوكالة.

وأكد صبحي الالتزام بتعزيز علاقات التعاون مع الوكالة خلال الفترة المقبلة، بما يليق بالمكانة الرياضية التي تتبوأها مصر على المستوى العالمي.

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء يؤكد دعم مصر الكامل للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا