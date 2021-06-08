خالد العناني يبحث مع سفير الأردن إمكانية إقامة معارض سياحية بين البلدين

دوت الخليج – استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، بمكتبه بمقر الوزارة بالعباسية، السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة، لبحث سبل تعزيز التبادل السياحي بين البلدين.

حضر اللقاء المستشار عبد المحسن شافعي المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة، ومهند غش المستشار الاقتصادي بالسفارة الأردنية بالقاهرة.

وأكد الدكتور خالد العناني عمق العلاقات المتميزة بين البلدين على المستوى الحكومي والشعبي، لافتا إلى أن الأردن يأتي في مكانة متقدمة بين الأسواق العربية المصدرة للسياحة إلى مصر.

كما أكد وزير السياحة والآثار استعداد مصر التام لتذليل أية إشكاليات قد تحول دون زيادة الحركة السياحية بين البلدين خاصة في ظل عدم وجود تأشيرة سياحية بينهما.

ومن جانبه، أكد سفير المملكة الأردنية الهاشمية بالقاهرة أن مصر دولة شقيقة وتربطها بالأردن علاقات قوية، مشيرا إلى أن مدينة شرم الشيخ الوجهة الأولى المفضلة للمواطن الأردني.

كما لفت إلى أهمية استغلال الخط البري الرابط بين البلدين لسهولة الانتقال بينهما، مشيرا أيضًا إلى ما تحتضنه الأردن من أماكن سياحية متنوعة.

وتناول اللقاء مناقشة توقيع برتوكول تعاون سياحي بين البلدين لتشجيع أنشطة الترويج والبرامج المشتركة للمعالم السياحية بين البلدين على المستوى البيني والدولي وما يتميزان به من منتجات سياحية ثقافية وشاطئية وترفيهية.

كما ناقشا إمكانية إقامة معارض سياحية داخل مصر والأردن وتنفيذ برامج سياحية مشتركة، وتجديد اتفاقية التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية.

وفي نهاية اللقاء، أعرب الدكتور خالد العناني عن تطلعه لاستقبال نايف الفايز وزير السياحة والآثار الأردني في مصر لعقد المزيد من المناقشات حول سبل دفع العلاقات بين البلدين في المجال السياحي والأثري.