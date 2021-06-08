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العربية دوت نت – قالت شركة مبادلة للاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي، اليوم الثلاثاء، إنها انضمت إلى كونسورتيوم تقوده إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز التي مقرها الولايات المتحدة، والذي وافق على شراء 49% في شركة أرامكو لأنابيب النفط.
وافقت أرامكو في أبريل على بيع حصة أقلية في خطوط الأنابيب التابعة لها مقابل 12.4 مليار دولار إلى كونسورتيوم بقيادة إي.آي.جي، وهي أكبر صفقة للشركة منذ طرح عام أولي قياسي جمعت فيه 29.4 مليار دولار في أواخر 2019.
وستحتفظ أرامكو بنسبة 51% من شركة أرامكو لأنابيب النفط التي تم تشكيلها حديثا مع حقوق مدفوعات رسوم لمدة 25 عاما عن النفط الخام الذي يُشحن عبر شبكة الشركة السعودية.
ولم تكشف مبادلة في بيان إلى عن حجم استثمارها في الصفقة.
كانت مصادر أبلغت في وقت سابق أن إي.آي.جي تجري محادثات لبيع جزء من حصة الأسهم إلى مشترين منهم مبادلة ومستثمرون صينيون وصناديق تقاعد في السعودية والإمارات، إضافة إلى جزء صغير لصناديق تقاعد أمريكية، بحسب المصادر.
والاتفاق مدعوم بتمويل أساسي بقيمة 10.5 مليار دولار قدمته بنوك دولية وإقليمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مبادلة تعلن انضمامها لصفقة أنابيب أرامكو البالغة 12 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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