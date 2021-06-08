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المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض تخفف توصيات السفر إلى 61 دولة

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– أكدت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يوم الثلاثاء، أنها خففت توصيات السفر إلى 61 دولة.

وخففت المراكز الأمريكية التصنيف من “المستوى الرابع” الذي كان يحض على عدم السفر، إلى السماح بسفر الأفراد الحاصلين على تطعيم كامل.

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وخفضت التصنيفات الجديدة، التي لم يجر الإعلان عنها من قبل ونشرها موقع تابع للمراكز الاثنين، 61 دولة إلى “المستوى الثالث”، منها فرنسا وجنوب إفريقيا وكندا والمكسيك وروسيا وإسبانيا وإيطاليا.

ومن الدول الأخرى التي خفضت المراكز توصيات السفر إليها إلى “المستوى الثالث” الأردن وليبيا وهندوراس وإندونيسيا وبنما وبولندا والدنمارك وماليزيا.

وأفادت المراكز بأن التغيير يأتي بعد مراجعة معاييرها الخاصة بإشعارات السفر الصحية، مشيرة إلى أنها عدلت تصنيفها للولايات المتحدة إلى “المستوى الثالث” من “المستوى الرابع”.

وذكرت مراكز مكافحة الأمراض أن المعايير الجديدة للمستوى الرابع الخاص “بتجنب السفر” قد تغيرت من 100 حالة لكل 100 ألف شخص إلى 500 حالة لكل 100 ألف، وأوضحت أن العديد من الدول لديها تصنيفات أقل “بسبب تغير المعايير أو بسبب السيطرة على تفشي المرض بشكل أفضل”.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إنها بصدد مراجعة إرشادات السفر لتعكس تغييرات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت الخارجية الأمريكية قد حثت في 24 مايو على عدم السفر إلى اليابان، فيما أرجعته إلى موجة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا قبل أولمبياد طوكيو المقرر انطلاقها في 23 يوليو.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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