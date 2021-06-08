بيع أغلى طابع بريد في العالم بقيمة 8.3 مليون دولار

وكالات – حصلت أقدم شركة لتجارة الطوابع البريدية في العالم “ستانلي جيبونز” على طابع “جويانا” البريطاني الصادر عام 1856 مقابل 8.3 مليون دولار.

وقالت الشركة في بيان لها إن “هذا الطابع هو الأكثر شهرة والأعلى سعرا في العالم”، مشيرة إلى أنه “سيتم عرضه في المتجر الرئيسي لستانلي جيبونز في لندن”.

وتعتزم الشركة أيضا إتاحة الوصول لهذا الطابع للجميع من خلال إنشاء مجموعة رقمية.

وتلقت “ستانلي جيبونز” قرضا بدون فوائد من شركة Phoenix S.G المساهم الأكبر في الشركة، لتمويل عملية شراء الطابع.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة هاري ويلسون إن “عملية الشراء هذه خطوة جديدة وحاسمة في إحياء أقدم تاجر طوابع بريدية في العالم”.

وارتفعت أسهم “ستانلي جيبونز” بنسبة 3.4٪ يوم الثلاثاء.