التموين تتعاقد على 100 ألف طن زيت طعام خام مستورد

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دوت الخليج – تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، على 100 ألف طن زيت طعام خام مستورد، منها 60 ألف طن زيت صويا خام و40 ألف طن زيت عباد.
وذكر بيان لوزارة التموين أن هذا التعاقد يعزز الرصيد الاستراتيجي للبلاد من الزيت التمويني حتى نهاية شهر نوفمبر 2021.
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