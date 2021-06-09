بتكوين تهبط لأدنى مستوى في 3 أسابيع بعد تعليقات من رئيس إدارة الضرائب الأمريكية

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– هبطت بتكوين العملة الرقمية الأشهر في العالم إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع الثلاثاء، وسط علامات على الحذر من المؤسسات الاستثمارية، ومتأثرة بتعليقات رئيس إدارة الضرائب الأمريكية.
ودعا رئيس إدارة الضرائب في الولايات المتحدة الكونغرس إلى منح إدارته سلطات قانونية واضحة فيما يتعلق بالإبلاغ عن تحويلات العملات المشفرة.
وهبطت بتكوين 4.5% إلى 32055.20 دولار في أواخر جلسة التداول، بعد أن نزلت أثناء الجلسة إلى 31025 دولارا وهو أدنى مستوى لها منذ التاسع عشر من مايو عندما هوت إلى حوالي 30 ألف دولار للمرة الأولى منذ يناير.
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