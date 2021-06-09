الذهب يهبط بفعل ارتفاع الدولار قبيل بيانات التضخم الأمريكية

وكالات – انخفض الذهب يوم الثلاثاء مع صعود الدولار، بينما يترقب المستثمرون في حذر بيانات اقتصادية من المقرر أن تصدر هذا الأسبوع لتقييم ضغوط التضخم وموقف مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي تجاه السياسة النقدية.

وبلغ سعر الذهب للبيع الفوري 1892.33 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكية، منخفضا 0.4%.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2% لتبلغ عند التسوية 1894.40 دولار للأونصة.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2% مقابل منافسيه، وهو ما يقلص جاذبية الذهب بين حائزي العملات الأخرى، رغم هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أدنى مستوى في شهر.

وعلى الجانب الإيجابي، يُعتبر الذهب أداة تحوط في مواجهة التضخم لذا الأرقام الأعلى تزيد من جاذبية الذهب، وأن ارتفاع معدل التضخم سيزيد القلق بشأن تخفيف مجلس الاحتياطي السياسة النقدية الميسرة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 1% إلى 27.59 دولار للأونصة، وتراجع البلاديوم حوالي 1% إلى 2806.70 دولار، في حين هبط البلاديوم 1.2% إلى 1159.24 دولار.