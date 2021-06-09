مؤشر أسعار المستهلكين في الصين يرتفع 1.3% خلال مايو

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شينخوا _ أظهرت نتائج بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للاحصاء اليوم الأربعاء ارتفاعاً بنسبة 1.3 بالمائة على أساس سنوي خلال شهر مايو الماضي في مؤشر أسعار المستهلكين في الصين، مقياس رئيسي للتضخم.
وقالت دونغ لي جيوان الاحصائية من الهيئة ان النمو جاء أسرع من نمو نسبته 0.9 بالمائة على أساس سنوي خلال أبريل الماضي، ويرجع ذلك أساسا إلى تأثير الترحيل الأقوى لتغيرات الأسعار في العام الماضي.
وساهم هذا التأثير في 0.7 نقطة مئوية في نمو المؤشر، فيما ساهمت زيادة الأسعار الجديدة 0.6 نقطة مئوية، وفق البيانات.
وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.3 بالمائة على أساس سنوي خلال مايو، عاكسة التراجع بنسبة 0.7 بالمائة المسجل خلال أبريل، ما دفع ارتفاع التضخم الاستهلاكي بمقدار 0.05 نقطة مئوية، وفقا للبيانات.
وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمائة، حيث انخفضت أسعار الغذاء بنسبة 1.7 بالمائة، أقل بمقدار 0.7 نقطة مئوية مما كانت عليه في أبريل.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء أن أسعار المنتجين في الصين والتي تقيس تكاليف السلع عند بوابة المصنع ارتفعت بنسبة 9 بالمائة على أساس سنوي خلال مايو.
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