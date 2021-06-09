- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شينخوا _ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين لشهر مايو بنسبة 9% عن العام السابق، مسجلا أقوى نسبة ارتفاع للمؤشر منذ 2008، عندما ارتفع المؤشر في شهر سبتمبر بنسبة 9.13%.
هذا وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين في مايو 1.3% عن العام السابق.
هذا وسجل مؤشر أسعار المنتجين ذروة تراجعه في 2020 خلال مايو، إذ تراجع بـ 3.7% مقابل توقعات بتراجعه بـ 3.3%، وذلك في خضم أزمة كورونا التي عصفت في الاقتصاد العالمي وما يزال في طور التعافي منها.
هذا ويحدد مؤشر أسعار المنتجين معدل التضخم الذي يعاني منه القطاع الصناعي عند شراء السلع والخدمات، ويعتقد أنه مؤشر قيادي لتضخم المستهلك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مؤشر أسعار المنتجين في الصين يفوق التوقعات ويرتفع 9% خلال مايو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.