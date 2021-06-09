مؤشر أسعار المنتجين في الصين يفوق التوقعات ويرتفع 9% خلال مايو

شينخوا _ ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الصين لشهر مايو بنسبة 9% عن العام السابق، مسجلا أقوى نسبة ارتفاع للمؤشر منذ 2008، عندما ارتفع المؤشر في شهر سبتمبر بنسبة 9.13%.

هذا وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الصين في مايو 1.3% عن العام السابق.

هذا وسجل مؤشر أسعار المنتجين ذروة تراجعه في 2020 خلال مايو، إذ تراجع بـ 3.7% مقابل توقعات بتراجعه بـ 3.3%، وذلك في خضم أزمة كورونا التي عصفت في الاقتصاد العالمي وما يزال في طور التعافي منها.

هذا ويحدد مؤشر أسعار المنتجين معدل التضخم الذي يعاني منه القطاع الصناعي عند شراء السلع والخدمات، ويعتقد أنه مؤشر قيادي لتضخم المستهلك.