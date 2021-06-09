بنك قطر الوطني الأهلي ينتظر تمويلا من الأوروبي لإعادة الإعمار بقيمة 12.5 مليون دولار في يوليو

فهد حسين – اجتاز بنك قطر الوطني الأهلي، المراجعة النهائية وينتظر موافقة مجلس إدارة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية “EBRD” على قرض بقيمة 12.5 مليون دولار في إطار برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر خلال شهر يوليو المقبل.

وأفاد البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، بأن القرض سيمكن QNB الأهلي من إقراض عملائه من القطاع الخاص، والذي سيوجه لمشاريع الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، التي لها أهمية خاصة في سياق ارتفاع كثافة الطاقة والكربون في الاقتصاد المصري.

وأضاف البنك الأوروبي للتنمية، أن التمويل الجديد سيحدث تأثيرًا انتقاليًّا في مصر عبر تشجيع التوسع في إقراض مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، بما يترك أثرًا إيجابيًّا لا سيما فيما يتعلق بالاستفادة من الوسطاء الماليين في الاستثمارات الصغيرة في مشاريع كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة.

وذكر، أن التمويل الجديد يقدم مزيجًا من التمويل طويل الأجل والخبرة الفنية في منشأة تعزز الاستثمار المستهدف في الطاقة المستدامة، في القطاع الخاص المتنوع للغاية في مصر.

وأشار البنك الأوروبي للتنمية إلى أن “بنك قطر الوطني الأهلي” عميل حالي وسيُطلب منه الاستمرار في الامتثال للمتطلبات “2 و 4 و 9” وتطبيق إجراءات إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لقروض الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتقديم تقارير بيئية واجتماعية سنوية إلى البنك.

وأضاف: سيُطلب من جميع المشاريع في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF) الامتثال للوائح ومعايير البيئة والصحة والسلامة والعمل الوطنية بالإضافة إلى المعايير الأهلية البيئية والاجتماعية للمشاريع الفرعية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

وتوقع البنك الأوروبي للتنمية استفادة “QNB الأهلي” من دعم موارد المنح من مرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الأوروبي (EU NIP) والأموال المتوقعة من الصندوق الخاص للمساهمين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المقدم في إطار برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر في مصر.

وأضاف أن أموال المانحين ستدعم برنامج المساعدة الفنية الشامل لتقديم دعم التنفيذ إلى QNB الأهلي وعملائه، والتحقق من نتائج المشاريع المنجزة، ومن المتوقع أيضًا أن تقدم المنح حوافز استثمارية لمقترضي QNB الأهلي.

ويعد بنك قطر الوطني الأهلي QNB الأهلي، رابع أكبر بنك مصري من حيث حجم الأصول وثاني أكبر بنك خاص، بحجم أصول يصل 15 مليار يورو بنهاية عام 2020 وبحصة سوقية بلغت 4.5% و 7% و 4.2% من الأصول والقروض والودائع على التوالي، كما يستحوذ بنك قطر الوطني (قطر) على 94.97% من رأسماله، بحسب “EBRD”.