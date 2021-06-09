وزيرا الخارجية والموارد المائية يتوجهان إلى الخرطوم لبحث تطورات ملف سد النهضة

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توجّه صباح اليوم الأربعاء، وزير الخارجية سامح شكري ووزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للتباحث بشأن سُبُل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية وآخر تطورات ملف سد النهضة.
يأتي ذلك في إطار المساعي المستمرة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتشاور القائم بشأن مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسها قضية سد النهضة.
ومن المقرر أن يلتقي وزيرا الخارجية والري بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني والدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني، فضلاً عن عقد جلسة مباحثات موسعة مع وزيري الخارجية والري السودانيين بمقر وزارة الخارجية السودانية.
والمعلن أن مرحلة الملء الثاني لسد النهضة تبدأ في 22 يوليو، وكان وزير الري الإثيوبي سيليشي بيكيلي، في تصريحاته الأخيرة، أكد عدم تمكن بلاده من تعلية الممر الأوسط لسد النهضة لارتفاع 595 مترا.
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