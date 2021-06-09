توجيه رئاسي باحتساب الضريبة العقارية على المصانع وفقا للقيمة الإنشائية

دوت الخليج _ كشفت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن عدد من المقترحات التي ستطرحها على المجموعة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها غدًا الخميس في ضوء المطالب التي طرحها المصنعون والمصدرون لتحسين مناخ ممارسة الأعمال، بما في ذلك مقترح للتعامل مع الضريبة العقارية على المنشآت الصناعية جارٍ التنسيق مع وزير المالية بشأنه.

وقالت جامع في تصريحات خاصة لنشرة دوت الخليج: “لم نستقر بعد على الإطار النهائي .. لكن في ضوء الإلزام القانوني الحالي بتطبيق الضريبة العقارية على كل المصانع وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه في حال ضرورة التطبيق يتم احتساب الضريبة على القيمة الإنشائية للعقار وليس القيمة السوقية.. علمًا بأننا طرحنا بدائل أخرى”.

مدة زمنية لرد ضريبة القيمة المضافة وتيسير الإجراءات الجمركية أبرز المطالب

وأشارت جامع إلى أن المقترحات التي طالب بها ممثلو القطاع الخاص تضمنت أيضًا تحديد مدة زمنية مناسبة لرد ضريبة القيمة المضافة وجارٍ الاتفاق مع وزارة المالية على ذلك، وكذلك تيسير الإجراءات الجمركية والفترة الزمنية التي يستغرقها الإفراج الجمركي .

ولفتت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتسيير الإجراءات على المستوردين وطالب كل وزارة بتخصيص جهة واحدة تكون مسؤولة عن باقي الجهات التابعة لها في نفس الوزارة لتسهيل وتقليل دورة استيفاء الإجراءات.

أكثر من 25 ألف طلب بقائمة انتظار برنامج إحلال السيارات.. وننسق مع المصنعين لضمان التوازن بين العرض والطلب

ومن ناحية أخرى أكدت وزيرة التجارة والصناعة الإقبال الكبير على الاستفادة من برنامج إحلال السيارات، موضحة أن الطلبات بقائمة الانتظار تتجاوز حاليًا 25 ألف طلب.

وأضافت أنه جارٍ توزيع المتقدمين على البنوك المشاركة في البرنامج للتأكد من الجدارة الائتمانية كما يتم التنسيق بصورة مستمرة مع مصنعي السيارات لتحقيق التوازن بين الطاقة الإنتاجية والطلبات.