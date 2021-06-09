وزير الإسكان: مدينة رشيد الجديدة تتمتع بواجهة شاطئية بطول 10 كم

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مدينة رشيد الجديدة من المخطط أن تستوعب كل أنواع الإسكان (السياحي، المتوسط، الاجتماعي) بجانب المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة.

وأضاف أنها ستوفر فرص العمل والفرص الاستثمارية المختلفة لسكان محافظة البحيرة، لزيادة موارد المحافظة، والمساهمة في تنفيذ المشروعات المختلفة لخدمة سكانها، وستكون متنفسا سياحيا لسكان محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.

جاء ذلك خلال اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة، وهي إحدى مدن الجيل الرابع الجاري تنفيذها حالياً على مستوى الدولة، بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة.

وأوضح الجزار في بيان، اليوم الأربعاء، أن مدينة رشيد الجديدة تقع في مكان متميز من بداية مصب فرع رشيد، وتمتد غرباً وصولا إلى مواقع مشروعات الغاز الطبيعي شمال مدينة إدكو، وتتمتع بواجهة شاطئية بطول 10 كم تقريباً، وتبعد عن الطريق الساحلي الدولي حوالي 5 كم.

واستعرض الوزير موقف المشروعات الجارى تنفيذها بالمرحلة العاجلة بمدينة رشيد الجديدة، حيث يتم تنفيذ 25 عمارة سكنية (نموذج إسكان ساحلي مميز – 564 وحدة سكنية، و45 محلاً تجاريا)، وتتكون العمارة من دور أرضى + 5 أدوار متكررة.

وذكر الوزير أن نسبة التنفيذ بلغت 73%، ويجري تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات، والتشطيبات الداخلية، بعدد من العمارات، وكذلك أعمال الطرق والمرافق لمساحة 268 فداناً، وتنفيذ مشروع بشاير الخير 4 حيث تم الانتهاء من 75% منه.

وأشار المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز تنمية مدينة رشيد الجديدة، إلى صدور القرار الجمهوري رقم (117) لسنه 2019، بشأن إعادة تخصيص مساحة 3185 فداناً، لإقامة مدينة رشيد الجديدة، كإحدى مدن الجيل الرابع.