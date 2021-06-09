المصري لتنمية الصادرات يوضح أسباب تراجع أرباحه في الموازنة التخطيطية

قال البنك المصري لتنمية الصادرات، إن هناك عدد أسباب لتراجع الأرباح في الموازنة التخطيطية المستهدفة إلي 844 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى ديسمبر 2021، مقابل أرباحًا بلغت 1.52 مليار جنيه من 1 يناير 2019 حتي 30 يونيو 2020.

وأضاف البنك في بيان صادر عن البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، أن الأسبات التي أثرت علي صافي الربح تتمثل في تاثير سعر الإقراض والخصم علي صافي هامش العائد بقيمة 509 مليون جنيه، وتأثير الإنقاق الرأسمالي بالعاصمة الإدارية بقيمة 104 مليون جنيه، وتاثير الإنفاق الرأسمالي “أصول ثابتة وغير ملموسة” خلال الـ9 أشهر بقيمة 822 مليون جنيه، وخلال الـ18 شهر بلغت 37 مليون جنيه.

وأشار البيان، إلي أن الأسباب تضمنت تأثير الإنفاق علي تغيير الهوية التسويقية بقيمة 49 مليون جنيه، وتأثير الإنفاق الرأسمالي علي الإهلاك والإستهلاك خلال العام بـ126 مليون جنيه، وتاثير قانون الضرائب الجديد أذون خزانة وسندات الخزانة بلغت 83 مليون جنيه.

وذكر البنك المصري لتنمية الصادرات أنه يستهدف محفظة ودائع في 31 ديسمبر 2021 بنحو 63.6 مليار جنيه، وتبلغ الزيادة 19.4 مليار جنيه أو44% مقارنة بـ30 يونيو 2020، و7.8 مليار جنيه أو 14% مقارنة في 31 مارس 2021.

كما أنه يستهدف أن تبلع محفظة تمويلات قطاع الشركات والقروض المشتركة بنهاية 31 ديسمبر نحو 29.9 مليار جنيه، بزيادة 3.5 مليار جنيه أو 13% مقارنة بـ30 يونيو 2020، و544 مليون جنيه أو 2% مقارن في 31 مارس الماضي.

وتابع البيان، أن البنك يستهدف ان تصل حجم محفظة التجزئة المصرفية بنهاية ديسمبر المقبل نحو 4 مليار جنيه بزيادة 2.5 مليار جنيه أو 168% مقارنة ب30 ينويو 2020، و 1.3 مليار جنيه أو 47% مقارنة في 31 مارس 2021.

وتوقع البنك أن تصل التمويلات لقطاع التجزئة إلي 10% من إجمالي محفظة تمويلات البنك في 31 ديسمبر المقبل، مقارنة بـ5% في نهاية يونيو 2020.

وأضاف أنه يستهدف أن تبلغ محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ديسمبر 2021 نحو 5.6 مليار جنيه، بزيادة 1.9 مليار جنيه أو 51% مقارنة ب30 يونيو 2020، و1.2 مليار جنيه أو 27% مقارنة في 31 مارس الماضي.

وتوقع أن تصل التمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 14% من إجمالي محفظة تمويلات البنك في 31 ديسمبر المقبل، بدلًا من 11% في 30 يونيو الماضي.

ويخطط البنك المصري لتنمية الصادرات افتتاح 7 فروع جديدة خلال الـ9 أشهر القادمة ليصل إجمالي عدد الفروع بنهاية العام الجاري إلي 46 فرعًا.