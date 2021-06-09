الضرائب تطالب الملزمين بالفاتورة الإلكترونية سرعة التكامل مع المنظومة تفاديا للمسائلة القانونية

دوت الخليج – طالب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الشركات الملزمة بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكامل مع المنظومة حتى لا تتعرض للمساءلة القانونية.

خطوات على الممول إتباعها ليتكمن من التسجيل على المنظومة

وأوضح رئيس مصلحة الضراءب، الخطوات التي يجب على الممول إتباعها للتسجيل على منظومة الفاتورة الالكترونية، والتي تتمثل فى قيام الممول بإرسال المستندات المطلوبة منه على ايميل المصلحة [email protected] والمتمثلة في البطاقة الضريبية وشهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة وخطاب تفويض مختوم من الشركة.

وسيستلم الممول ايميل من مصلحة الضرائب بعد هذه الخطوة محدد به موعد لإنشاء الملف الرقمي ، وفي الموعد المحدد سيقوم الممول بتقديم أصول هذه المستندات للإطلاع عليها وأيضًا تسليم أصل خطاب التفويض إلى المأمورية المختصة ، يلي ذلك قيام الممول بضبط اعدادات جهاز الكمبيوتر الخاص به من خلال الدخول على اللينك التالي https://sdk.invoicing.eta.gov.eg/faq/ وتحميل شهادة UAT، ثم يقوم الممول بإتباع الخطوات الموضحة على sdk لتسهيل عملية إعداد الشهادة على الجهاز الخاص به، بحسب عبدالقادر.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن الممول بعد قيامه بتلك الخطوات سيستلم على الإيميل الخاص به دعوة من مصلحة الضرائب يتمكن الممول من خلالها من التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، ثم يقوم الممول بفتح الدعوة واستكمال بياناته على الشاشة، وبالضغط على حفظ سوف يصل للممول OTP على تليفونه ، ليقوم بإدخاله وبهذه الخطوة يكون قد تم تسجيله على المنظومة .

يمكن للممول ضبط التنبيهات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال إدارة التنبيهات بالمنظومة

وأضاف عبد القادر، إنه يمكن للممول ضبط التنبيهات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال إدارة التنبيهات، حيث يمكنه اختيار استلام التنبيه على بريده الإلكتروني أو من خلال الرسائل النصية القصيرة sms أو على ERP (نظام تخطيط الموارد المؤسسي )، وكذلك يمكنه استلامها دفعة واحدة أو في نفس الوقت.

المنظومة تتيح للممول إضافة مستخدمين جدد على حسابه بخلاف المفوض للتعامل معها

وأشار إلى أن المنظومة تتيح إضافة مستخدمين جدد على حساب الممول خلاف المفوض للتعامل مع المنظومة ، وذلك بتسجيل بياناتهم من رقم قومي واسمه باللغة العربية والإنجليزية ، ومدة الصلاحية وطبيعة العمل.

وأوضح أنه اذا كان لدى الممول ERP ( نظام تخطيط الموارد المؤسسي) فعليه تسجيل بياناته من نوعه ومدة صلاحيته ، و رابط الاتصال ومفتاح التشغيل وعند الحفظ يتم ارسال رسالة تتضمن مفاتيح الربط والتشغيل ، ولابد من أن يتم الاحتفاظ بها لتسهيل عملية التكامل لاحقًا.

يمكن للممولين المشتركين بالمنظومة استلام التنبيه على البريد الإلكتروني أو بالرسائل النصية القصيرة أو على ERP

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أنه يمكن للشركات أن تتواصل مع المصلحة من خلال البريد الإلكترونى [email protected] ، وذلك للرد على كافة الإستفسارات لديها.

وأضاف أن الخط الساخن 16395 والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الإستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات .

ومن الجدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد انطلقت مرحلتها الإلزامية الأولى منتصف نوفمبر الماضى، لتمتد مظلتها إلى 134 شركة، وتم تطبيق المرحلة الثانية فى 15 فبراير 2021، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى 15 مايو الجارى وذلك بالتطبيق على الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين، وأعقب ذلك صدور قرار رقم (195) لسنة 2021 بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين ( القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك اعتبارا من منتصف سبتمبر المقبل.