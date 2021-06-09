القابضة ADQ تعرض دمج أدنيك مع أبوظبي الوطنية للفنادق

فهد حسين – أفصحت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق عن تلقيها عرضا من الشركة القابضة ADQ بشأن اندماج محتمل بين الوطنية للفنادق وأحدى الشركات التابعة لـ”ADQ”.

وأفادت الوطنية للفنادق، في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم الأربعاء، بأن مجلس الإدارة بصدد دراسة العرض المذكور، على ان تعلن أي تفاصيل جديدة في وقت لاحق.

بدورها ذكرت الشركة القابضة ADQ في بيان، أنها قدمت عرض لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق لتوحيد أعمالها مع شركتها التابعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك”.

وتوقعت ADQ، أن تثمر الصفقة المقترحة عن تأسيس كيان رائد في مجالات الضيافة والفعاليات وخدمات التموين في المنطقة، من شأنه الارتقاء بقطاعي السياحة والضيافة في إمارة أبوظبي بما يخدم تحولها الاقتصادي بعيد المدى.

وأضافت القابضة الإماراتية، أن توحيد الأعمال بين الشركتين سيساهم في تحقيق تآلف أكبر بين أعمالهما من خلال تنسيق محفظة أدنيك وإعادة تنظيم أصولها الرئيسية، متوقعة للصفقة أن تحقق أرباحا تراكمية القيمة بعد وقت قصير من اكتمالها.

وسيبلغ إجمالي أصول المجموعة الموحدة نحو 20 مليار درهم إماراتي ” تعادل نحو 5.4 مليارات دولار أمريكي” وفقا للبيانات المالية المعلنة للشركتين في نهاية ديسمبر 2020، لتشمل أنشطتها إدارة وملكية محفظة مكونة من 28 فندقاً تضم حوالي 6700 غرفة، وثلاثة مراكز كبيرة للمعارض في أبوظبي والعين والعاصمة البريطانية لندن، بالإضافة إلى عدة شركات لخدمات التموين والمقاهي والمطاعم.

وأوضحت القابضة ADQ، أنه في مقابل تحويل ملكية “أدنيك” إلى “أبوظبي الوطنية للفنادق”، ستقوم الوطنية للفنادق بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى “القابضة” (ADQ)، والتي ستتحول إلى حوالي 1,221,374,045 سهماً عادياً في “أبوظبي الوطنية للفنادق” عند إتمام الصفقة.

وأشارت إلى تحديد العرض سعر السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في “أبوظبي الوطنية للفنادق” بنحو3.93 درهم للسهم الواحد.

وأضافت أن العرض يتضمن تقدير قيمة الأسهم المملوكة لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق بنحو 3.93 مليار درهم، لتمتلك “ADQ” نحو 54.98% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة “أبوظبي الوطنية للفنادق”، بعد استكمال الصفقة.