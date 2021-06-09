وزيرا الاتصالات والزراعة يتابعان مشروعات التحول الرقمي بالقطاع الزراعي

‏عقدا الدكتورعمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين، بهدف تطوير قطاع الزراعة واستصلاح الأراضى باستخدام أحدث تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أكد طلعت وزير الاتصالات أن هذا اللقاء يأتي للتأكد من أن مشروعات التعاون المشترك بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة يتم تنفيذها بخطى سريعة وبشكل يسبق الجدول الزمني المحدد لإطلاقها.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أبرز خمسة مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارتين وهي إطلاق خدمات الزراعة واستصلاح الأراضي على منصة مصر الرقمية، ومشروع ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح، ومشروع التعرف على الحاصلات الزراعية من خلال القمر الصناعي والذكاء الاصطناعي، ومشروع المساعد الذكي للفلاح “هدهد”، ومشروع رقمنة مستندات الزراعة و إنشاء الأرشيف الإلكتروني لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تمهيدا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

ومن جانبه أكد السيد القصير أن التعاون المثمر والبناء بين وزارتي الزراعة والاتصالات سيكون له مردود إيجابيي كبير على القطاع الزراعي والفلاح والمواطن المصري نظرا لأهمية وقيمة التحول الرقمي في إدارة هذا القطاع الحيوي.

وأشاد وزير الزراعة بجهود العاملين من كلا الوزارتين لبناء قواعد بيانات محدثة وحوكمة الأداء داخل القطاع الزراعي بما يساعد على المتابعة والتقييم، مؤكدا أن وزارة الزراعة ولأول مرة قامت بإنشاء وحدة التحول الرقمي داخلها، كما ادرجت التحول الرقمي كأحد برامج استراتيجية الزراعة المصرية المحدثة.

وقال إن التوجه للتحول الرقمي يأتي متوافقا مع جهود الدولة المصرية لتطوير الأداء الحكومي واستعدادا للانتقال للعاصمة الادارية الجديدة.

واستعراض د محمد القرش معاون وزير الزراعة، جهود التعاون بين الوزارتين في إطار بناء مصر الرقمية، والجهود لتطوير منظومة الكترونية لوزارة الزراعة التي تتيح للمواطنين والفلاحين أو المستثمرين تقديم الطلبات الخاصة بهم بشكل سريع ومرن، وإتاحة آلية مميكنة لمتابعة حالة الطلبات المقدمة من خلال رقمنة مستندات وزارة الزراعة، والتوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي، وإنشاء بوابة إلكترونية لوزارة الزراعة، وبناء قواعد بيانات للزراعة وإصدار كارت الفلاح، وميكنة خدمات وزارة الزراعة.

كما تناول اللقاء أبرز ما تم إنجازه في مشروع ميكنة خدمات وزارة الزراعة والذي يهدف لتحقيق الربط مع منصة مصر الرقمية وبوابة وزارة الزراعة لميكنة دورات عمل تقديم خدمات الوزارة لمجتمع المستفيدين بما فيها التقدم للخدمة، والمتابعة، والدفع، والتوقيع الإلكتروني، ثم توصيل المخرج للمواطن من خلال البريد المصري.

وتستهدف وزارة الزراعة العام الحالي ميكنة 20 خدمة تمثل خدمات ملموسة مع الجماهير لإطلاقها على منصة مصر الرقمية وبوابة وزارة الزراعة، على أن يتم استكمال الخدمات وحوكمتها طبقا لاحتياجات الجهات التابعة ومجتمع المستفيدين خلال العام المالي المقبل.