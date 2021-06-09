وزارة السياحة والآثار تغلق 25 فندقا و17 مطعما سياحيا بسبب مخالفات

أصدرت وزارة السياحة والآثار قرارات وزارية بغلق 25 فندقاً و17 مطعماً سياحياً لمدة أسبوع وغرامة 4 آلاف جنيه طبقا لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

ورصدت لجان تابعة للوزراة خلال عملية المرور والتفتيش مخالفة عدد 25 فندقاً بمحافظات البحر والأحمر وجنوب سيناء والقاهرة وعدد 17 مطعماً سياحياً بالقاهرة لعدم التزامهم بالإجرءات الاحترازية وضوابط التشغيل المعتمدة.

ومن جانبه أشارعبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن قامت الوزارة بإيفاد لجان سرية للمرور على هذه المنشآت على مستوى الجمهورية.

وأكد أن هذه اللجان ستواصل بصفة مستمرة المرور على المنشآت الفندقية والسياحية لرصد أية مخالفات واتخاذ ما يلزم قانونا.

يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي لوزارة السياحة والآثار وحرصها المستمر على التأكد من جودة الخدمة المقدمة بالمنشآت الفندقية والسياحية ومدي التزام هذه المنشآت بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية.