مؤشرات بورصة الكويت ترتفع جماعيا بدعم أساسي من التكنولوجيا والعقار والبنوك

فهد حسين – أغلقت مؤشرات بورصة الكويت جلسة تداول اليوم الأربعاء على ارتفاع جماعي بصعود السوق الأول 0.13%، والرئيسي و”رئيسي 50″ نمواً بنسبة 0.41% و0.32% على الترتيب، ليصعد المؤشر العام إجمالا 0.2% إلى مستوى 6302.94 نقطة بالختام.

وزادت السيولة المتداولة إلى 73.65 مليون دينار من 56.6 مليونا الجلسة السابقة، كما ارتفعت أحجام التداول إلى 462.8 مليون سهم من 317.89 مليون سهم في جلسة أمس الثلاثاء.

وكان ارتفاع المؤشر العام مستندا إلى الأداء الإيجابي لثمانية قطاعات قادها التكنولوجيا مرتفعا 1.89%، كما صعد قطاعا العقار والطاقة والبنوك بنسب 0.85% و0.04% و0.21% على الترتيب، وسط تراجع خمسة قطاعات أخرى تصدرها مناع الذي هبط 0.83% وقطاعا التأمين والخدمات المالية بنسبة 0.17% و0.04% على الترتيب.

وجاء سهم “رمال” على رأس الرابحين الـ68 خلال الجلسة بصعود نسبته 14.05%، فيما تصدر سهم “أولى تكافل” قائمة من 48 سهما سجلوا أداءا سلبيا بهبوطه 13.4%.

واستحوذ سهم “بريق” الذي هبط بالختام 5.77% على أكبر قدر من حجم تداولات اليوم بعدد 69.9 مليون سهما، فيما كانت السيولة الأعلى من نصيب “الأهلي المتحد” الذي ارتفع 0.45% بعد تداولات بقيمة 15.5 مليون دينار.