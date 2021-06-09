مدبولي: الأسبوع المقبل بدء إنتاج أول عبوة من لقاح سينوفاك

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الأسبوع المقبل يشهد إنتاج أول عبوة من لقاح “سينوفاك” الذي يتم تصنيعه في مصر حالياً، متوجهاً بالشكر للجميع على هذه الجهود المبذولة من جانب الجهات المعنية لحماية المواطنين من هذا الوباء العالمي.

وأكد خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه يحرص يومياً على متابعة موقف توافر المستلزمات الطبية المختلفة لمواجهة فيروس كورونا مع الوزراء المعنيين، وكذلك توافر الأكسجين، بالإضافة إلى متابعة نسب تلقي المصريين للقاح المضاد للفيروس، والشحنات الجديدة التي تصل تباعاً، بهدف العمل على تأمين أكبر كمية من اللقاحات لتوفيره لأكبر عدد ممكن من المواطنين.

وخلال الاجتماع، قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عرضاً بشأن آخر المستجدات الخاصة بالتعامل فيروس كورونا، وموقف توفير اللقاحات المضادة له.

وتناولت الوزيرة خلال العرض الموقف الوبائي لانتشار الفيروس على الصعيدين المحلى والعالمى، وما شهدته معدلات الإصابات الأسبوعية بالفيروس من انخفاض على المستوى المحلى، لافتة إلى التقرير الصادر عن منظمة الصحة العالمية والذي أشار إلى انخفاض عدد حالات الإصابات الجديدة بالفيروس لمدة ستة أسابيع وانخفاض الوفيات لمدة خمسة أسابيع على مستوى العالم.

وتطرقت الدكتورة هالة زايد إلى المنصة الإلكترونية الموحدة للوزارة وما يتعلق بالخط الساخن، موضحة أنها تتضمن الاستعلام عن الخدمات والاستفسارات الطبية، والبلاغات، وطلبات الحصول على الخدمات، شارحة الخطوات والاجراءات لخط سير البلاغات والشكاوى الواردة للوزارة بعد تنفيذ مشروع ميكنة الخطوط الساخنة لها.

وأكدت أن ما تم من تطوير في هذا الصدد ساهم وبشكل كبير في توفير المزيد من الوقت للتعامل مع كافة البلاغات والشكاوى الواردة، وخاصة ما يتعلق بالإبلاغ عن الحالات الطارئة وشديدة الخطورة، هذا إلى جانب الاستعلامات غير الطارئة.

أوضحت الوزيرة فيما يتعلق بلقاح “سينوفارم” أنه بحلول منتصف الأسبوع المقبل ستصل مليون جرعة، لافتة إلى أن إجمالي ما وصل من هذا اللقاح حتى الان تخطى 2.5 مليون جرعة.

وفيما يتعلق بلقاح “استرازينيكا” أوضحت الوزيرة أن اجمالى ما تم توريده من هذا اللقاح تخطى 2.6 مليون جرعة، مشيرة إلى أنه جار العمل على تحديد الكميات المطلوب توريدها خلال الفترة المقبلة، هذا فضلاً عن لقاح “سينوفاك” والذي من المقرر أن يصل منه نصف مليون جرعة خلال شهر يونيو الجارى.

وخلال العرض تطرقت الوزيرة إلى الموقف الخاص بخطوات التصنيع المحلي للقاحات، والتوسع في إقامة المراكز الخاصة بتلقي اللقاحات للمواطنين على مستوى الجمهورية، والتي تم اقامتها داخل الجامعات، والمدارس وأماكن تواجد أصحاب المعاشات وداخل المطارات والموانئ، إلى جانب توفير الخدمة لغير القادرين، وكذا بالمناطق الصناعية والعاملين بالقطاع السياحي، ومراكز غسيل الكلى.