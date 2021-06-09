رئيس الوزراء يشيد بمشروع مجمع البتروكيماويات بالسويس الذي يوفر 15 ألف فرصة عمل

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، عن منح البرلمان العربي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وسام القائد، الذي يُعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول.

وعلق قائلاً: “منح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسام القائد في هذا التوقيت يعكس المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الرئيس في المنطقة، كما يعكس حجم التقدير لما يجري تنفيذه في مصر حاليا من مشروعات تنموية غير مسبوقة”.

وانتقل مدبولي للحديث عن زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مطلع الأسبوع الجاري، مُشيدا بمشروع “مجمع البتروكيماويات” الذي تم وضع حجر الأساس له باستثمارات تبلغ 7.5 مليار دولار، وسيوفر 15 ألف فرصة عمل.

وأوضح أن المشروع يُعد الأول من نوعه لإنتاج منتجات بتروكيماوية متنوعة، كما يتيح إقامة صناعات تكميلية على مستوى القارة الأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط.

وتحدث رئيس الوزراء عن جولته التي قام بها بعد انتهاء زيارته للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بعدد من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضمنت منطقة الأعمال المركزية، والبرج الأيقوني والحي السكني الثالث، والحديقة المركزية، ومحور الشيخ محمد بن زايد الجنوبي، مؤكدا أنه خلال الربع الأخير من العام الجاري سيبدأ انتقال مجموعات عمل من الوزارات المختلفة إلى المباني الحكومية؛ لبدء التشغيل التجريبي للمباني الحكومية تمهيدا للانتقال الرسمي للعاصمة الإدارية بإذن الله.