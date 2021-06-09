مال وأعمال

مكسيم تقتنص عقود إدارة متحفي الحضارة بالقاهرة وشرم الشيخ وبحيرة عين الصيرة وفندق ديليسيبس

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بكر بهجت _ حصلت شركة مكسيم للضيافة التابعة لمجموعة مكسيم للاستثمارعلى عقود إدارة 4 منشآت سياحية بنظام حق الانتفاع، وفق محمد سمير الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وأضاف في تصريحاته لبوابة دوت الخليج، على هامش المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم للإعلان عن استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة، أن المنشآت الأربعة هي متحف الحضارات في القاهرة ومتحف الحضارات في مدينة شرم الشيخ، وبحيرة عين الصيرة وفندق ديليسيبس التاريخي.

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ولفت إلى أنه سيتم بنهاية الشهر الجاري عقد مؤتمر موسع للإعلان عن تفاصيل تلك العقود.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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