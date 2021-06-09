- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
بكر بهجت _ حصلت شركة مكسيم للضيافة التابعة لمجموعة مكسيم للاستثمارعلى عقود إدارة 4 منشآت سياحية بنظام حق الانتفاع، وفق محمد سمير الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وأضاف في تصريحاته لبوابة دوت الخليج، على هامش المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم للإعلان عن استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة، أن المنشآت الأربعة هي متحف الحضارات في القاهرة ومتحف الحضارات في مدينة شرم الشيخ، وبحيرة عين الصيرة وفندق ديليسيبس التاريخي.
ولفت إلى أنه سيتم بنهاية الشهر الجاري عقد مؤتمر موسع للإعلان عن تفاصيل تلك العقود.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكسيم تقتنص عقود إدارة متحفي الحضارة بالقاهرة وشرم الشيخ وبحيرة عين الصيرة وفندق ديليسيبس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.