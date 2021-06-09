مكسيم تقتنص عقود إدارة متحفي الحضارة بالقاهرة وشرم الشيخ وبحيرة عين الصيرة وفندق ديليسيبس

بكر بهجت _ حصلت شركة مكسيم للضيافة التابعة لمجموعة مكسيم للاستثمارعلى عقود إدارة 4 منشآت سياحية بنظام حق الانتفاع، وفق محمد سمير الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وأضاف في تصريحاته لبوابة دوت الخليج، على هامش المؤتمر الذي عقدته الشركة اليوم للإعلان عن استراتيجيتها خلال الفترة المقبلة، أن المنشآت الأربعة هي متحف الحضارات في القاهرة ومتحف الحضارات في مدينة شرم الشيخ، وبحيرة عين الصيرة وفندق ديليسيبس التاريخي.

ولفت إلى أنه سيتم بنهاية الشهر الجاري عقد مؤتمر موسع للإعلان عن تفاصيل تلك العقود.