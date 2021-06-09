الحكومة توافق على قرار رئاسي باتفاق تمويلي لتحديث السكك الحديدية بقيمة 145 مليون يورو

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دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، والخاص بمشروع تحديث سكك حديد مصر.
وأفاد مجلس الوزراء في بيان، اليوم الأربعاء بأن المشروع يهدف إلى تحديث سكك حديد مصر إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لمصر من خلال خدمة نقل بالسكك الحديدية آمنة وموثوق بها، فضلاً عن تعزيز الاستدامة المالية للهيئة القومية لسكك حديد مصر، إلى جانب مساهمة المشروع في تحسين سلامة عمليات القطارات، وزيادة سعة الشبكة من خلال الإشارات المحدثة، ونظام التحكم الأوروبي في القطاع، وكذا تحسين كفاءة وموثوقية خدمة القطارات.
كانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي قد وقعت في مايو الماضي اتفاقية التمويل المقدم من بنك التنمية الإفريقي بمبلغ 145 مليون يورو للمساهمة في مشروع تطوير سكك حديد مصر.
ووافق مجلس الوزراء خلال الاجتماع اليوم أيضا، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية، ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء، إحدى المنظمات المتخصصة في إطار منظمة التعاون الإسلامي.
وتهتم المنظمة بتنمية المرأة ونهوضها بدورها في الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال التدريب والتعليم والتأهيل.
كما أقر المجلس مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بكل من عيد الأضحى المبارك، والعيد التاسع والستين لثورة 23 يوليو 1952.
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