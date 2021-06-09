مجلس الوزراء يوافق على تسوية 50 منازعة.. 30 منها استثمارية

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دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء المنازعات الحكومية بوزارة العدل لعدد 20 منازعة، وتلك الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بعدد 30 موضوعا.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي اليوم الأربعاء، بأن القرار يأتي في إطار اهتمام الدولة بإنهاء كافة النزاعات القضائية بين الجهات الحكومية، وتسوية أي نزاع دون اللجوء إلى القضاء، وهو ما يسهم في القضاء على مشكلات مزمنة بين الوزارات والجهات الحكومية.
كما وافق مجلس الوزراء أيضا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 78 المنعقدة بتاريخ 31 مايو 2021، بعدد 30 موضوعا.
وأفاد بأن اعتماد تلك القرارات والتوصيات يأتي في إطار جهود الدولة لتذليل المعوقات لدفع حركة الاستثمار.
واعتمد مجلس الوزراء طلب محافظة شمال سيناء بشأن التصرف في قطع أراض لأبناء المحافظة والمقيمين بها، والمقدم عنها طلبات لتملكها والمقام عليها مساكن أو مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، أو الحصول على قطعة أرض لبناء مسكن عليها، بما يلبي مقتضيات المصلحة العامة ويحقق اعتبارات اقتصادية واجتماعية لأهالي سيناء، في ضوء نص المادة 80 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 وقرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2019.
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