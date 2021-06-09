الوزراء يوافق للجيزة على التعاقد مع شركات لجمع القمامة والنظافة لمدة 6 أشهر

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دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الجيزة، ممثلة في الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لمدة 6 أشهر من الموارد الذاتية للمحافظة.
وأوضح مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد اليوم الأربعاء، أن تعاقد محافظة الجيزة مع تلك الشركات خلال تلك المدة يأتي لحين الإنتهاء من طرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع لأحياء مدينة الجيزة.
واستعرض الاجتماع تقريراً يتضمن معدلات الأداء فيما يتعلق بالشركات القائمة بأعمال الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالأحياء، من حيث إجمالي عدد الوحدات، ومتوسط الكميات التي تم التعامل معها بالأطنان، ومؤشرات الأداء وخطة عمل تلك الشركات وبرامج المتابعة.
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