مال وأعمال

أرامكو السعودية تتلقى طلبات اكتتاب بقيمة 30 مليار دولار في أول صكوك لها

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سي إن بي سي – أظهرت وثيقة، تلقي شركة أرامكو السعودية، أكبر منتجي النفط في العالم، طلبات اكتتاب بأكثر من 30 مليار دولار في صكوكها.

وأطلقت أرامكو السعودية أول صكوك لها مقومة بالدولار الأمريكي والتي ستصدر على ثلاث شرائح بحسب وثيقة شروط، أظهرت أن الصفقة ستتألف من شرائح لأجل ثلاث وخمس وعشر سنوات.

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وتلقى المستثمرون المحتملون تسعيرا استرشاديا لشريحة الثلاث سنوات عند 105 نقاط أساس فوق الخزانة الأميركية، وللخمس سنوات عند 125 نقطة أساس فوق الخزانة الأميركية وللعشر سنوات عند 160 نقطة أساس فوق الخزانة الأمريكية.

ويدير دفاتر الاكتتاب في الصفقة 29 مديرا نشطا وخاملا، بحسب وثيقة الشروط.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصبح أرامكو مصدرا منتظما للسندات بعد أول طرح لها في صفقة بقيمة 12 مليار دولار في 2019 والذي تلاه آخر حجمه ثمانية مليارات دولار، في عملية من خمسة أجزاء في نوفمبرمن العام الماضي، والذي استُخدم أيضا في تمويل توزيعات أرباحها.

وتعمل أرامكو السعودية على جمع السيولة للمساعدة في تمويل خططها لدفع 75 مليار دولار من الأرباح، ذلك الالتزام الذي تعهدت به لحشد الدعم لطرحها العام الأولي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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