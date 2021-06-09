الوزراء يوافق على نظام استغلال مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان

دوت الخليج – وافق مجلس الوزراء على قرار اللجنة العليا لشئون المشاركة، المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2021 بشأن طلب الموافقة على نظام الاستغلال لمشروع تمويل وتصميم وإنشاء وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأشار مجلس الوزراء في بيان عقب اجتماعه الأسبوعي الذي انعقد اليوم الأربعاء، إلى أن القرار استند إلى حكم المادة 3 من القانون رقم 67 لسنة 2020 الخاص بتنظيم القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.

كان مجلس الوزراء قد وافق الأسبوع الماضي، على مشروع إنشاء الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان، من خلال تمويل وتصميم وإنشاء وتشغيل واستغلال وصيانة الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان، وإعادة ملكية أصوله إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بعد انتهاء مدته، على أن يتم تنفيذه عن طريق مشاركتها فى العائد مع القطاع الخاص.

ويستهدف مشروع الميناء الجاف والمركز اللوجيستى بالعاشر من رمضان تقليل التكدس فى الموانى البحرية، وتطبيق الإجراءات الفعالة لعمليات الفحص والتخلص الجمركى، والعمل على خفض التكلفة الكلية للبضائع ومكونات الإنتاج مما يخفض تكلفة الانتاج ويزيد من تنافسية المنتج المحلى، فضلاً عن حماية الشبكة القومية للطرق من الأحمال الزائدة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.