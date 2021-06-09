صيدليات العزبي: 3.5 مليار جنيه مبيعات مستهدفة خلال 2021

إسلام فضل _ قال الدكتور أحمد الساداتي، نائب الرئيس التنفيذي لصيدليات العزبي، إن المجموعة تستهدف وصول حجم مبيعاتها لنحو 3.5 مليار جنيه بنهاية 2021.

وتوقع تحقيق معدل نمو يزيد عن 22% خلال العام الجاري، مقارنة بما تحقق العام الماضي، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات نحو 2.85 مليار جنيه، لافتا إلى أن مبيعات المجموعة عبر الكول سنتر تمثل 20% من الإجمالي.

وأضاف الساداتي، أن صيدليات العزبي ملتزمة بتطبيق إجراءات التطهير والتعقيم والكمامات وقياس درجات الحرارة، علاوة على تطهير الصناديق الخاصة بالأدوية والمكاتب الإدارية وكافة الفروع علي مستوى الجمهورية والساحل الشمالي أيضًا.

وذكر أنه تم افتتاح فروع الساحل الشمالي ( مارينا 3 ، 4 ، 5 ، هاسيندا ، مراسي ) بداية يونيو 2021 ، موضحا أن تلك الفروع تعمل 12 ساعة يوميا لتصل لــ 24 ساعة يوميا بداية من 25 يونيو الجاري حتي 30 سبتمير تزامنا مع إعلان موعد بدايه العام الدراسي الجديد .

وأشار الساداتي، إلي تدشين الموبايل ابلكيشن لتوفير طرق تواصل أفضل مع العملاء، حيث تم الاستعانة بتطبيق أحدث النظم على الهواتف الذكية في هذا التطبيق الذي يساعد العميل في معرفة أحدث العروض التي نقدمها للعملاء .