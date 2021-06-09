سوق أبوظبي للأوراق المالية يحلق فوق 6700 نقطة لأول مرة.. ودبي يتكبد 714 مليون درهم خسائر

فهد حسين – أنهت أسواق المال الإماراتية تداولات اليوم الأربعاء، على تباين بصعود سوق أبوظبي المالي فوق مستوى 6700 نقطة لأول مرة في تاريخه، وهبوط سوق دبي المالي بضغط من تراجع أداء الأسهم القيادية.

وارتفع مؤشر سوق العاصمة الإماراتية 0.61% للجلسة الرابعة على التوالي ليصل مستوى 6711.3 نقطة لأول مرة في تاريخه بدعم قوي من أسهمه القيادية.

وزاد حجم التداولات إلى 187.24 مليون سهما من 167.64 مليون سهم الجلسة السابقة، فيما تراجعت السيولة إلى 1.49 مليار درهم من 1.52 مليارا بختام تداولات أمس الثلاثاء.

وكان الأداء الإيجابي من نصيب قطاعات السوق كافة بقيادة الخدمات والصناعة اللذان ارتفعا 5.55% و4.1% على الترتيب، بعد إعلان صفقة دمج محتملة بين أبوظبي الوطنية للفنادق وأدنيك التابعة لشركة ADQ القابضة، وصعود أسهم الشارقة للأسمنت وأسمنت رأس الخيمة وأسمنت الخليج.

وعلى الجانب الآخر عزز ارتفاع أسهم الدار العقارية ورأس الخيمة العقارية صعود مؤشر العقار، وكذلك سهم بنك أبوظبي التجاري بالنسبة للبنوك، وسط استقرار قطاع التأمين عند مستوياته المسجلة أمس الثلاثاء.

وتصدر سهم الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية قائمة الرابحين مرتفعا 15%، فيما جاء سهم “أريدو” للاتصالات على رأس الخاسرين بهبوطه 3.75%، واستحوذ “العالمية القابضة” على أعلى سيولة بقيمة 696.08 مليون درهم، مقابل أعلى حجم تداولات خلال الجلسة من سهم الدار العقارية بعدد 41.19 مليون سهما.

وسجل مؤشر شوق أبوظبي 7.532 مليار درهم مكاسب سوقية بارتفاع رأس مال الأسهم المدرجة إلى 948.627 مليار درهم بختام الجلسة من 941.095 مليارا الجلسة السابقة.

وفي المقابل، هوى مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.12% إلى مستوى 2831.93 نقطة وسط أداء سلبي لأسهمه القيادية.

وتقلصت السيولة المتداولة إلى 194.88 مليون درهم من 204.33 مليونا الجلسة السابقة، فيما زاد حجم التداولات إلى 127.65 مليون سهم من 106.28 مليون سهم الجلسة السابقة.

وتراجعت قطاعات العقارات والاستثمار والخدمات المالية والاتصالات والخدمات بنسبة 0.91% و0.66% 0.71% و0.78% على الترتيب، فيما ارتفعت قطاعات البنوك والنقل والتأمين بنسبة 0.45% و0.4% و0.69% على الترتيب.

وارتفع سهم ديار للتطوير بنسبة 0.32% وحيدا بين أسهم العقار القيادية، فيما هبط سهم مصرف السلام البحرين وحيدا بين أسهم البنوك.

وحقق السوق خسائر بقيمة 714 مليون درهم بتراجع رأس المالي السوقي للأسهم المدرجة إلى 388.058 مليار درهم من 388.772 مليارا الجلسة السابقة.

وتصدر سهم مصرف السلام السودان قائمة الـ16 الرابحين خلال الجلسة بصعوده 6.25%، فيما جاء سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة الذي تراجع 9.89% على رأس الـ13 الخاسرين.