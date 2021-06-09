مؤشر سوق الأسهم السعودية يلامس مستوى 10800 نقطة بصعود تاسي 0.51%

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فهد حسين – اقترب المؤشر الرئيسي “تاسي” لسوق الأسهم السعودية “تداول” من مستوى 10800 نقطة، بصعوده 0.51% بختام تداولات اليوم إلى مستوى 10790.24 نقطة لتصل القيمة السوقية لأسهمه 9.736 تريليون ريال.
وتقلصت السيولة المتداولة إلى 16.467 مليار ريال من 19.478 مليارا الجلسة السابقة، كما انخفض حجم التداولات إلى 431.15 مليون سهما من 512.08 مليون سهم خلال جلسة الثلاثاء.
وتراجع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية وحيدا بنسبة 0.25%، وسط الارتفاع الجماعي لبقية قطاعات السوق بقيادة الأدوية الذي صعد 9.88% تلاه الاستثمار والتمويل بنسبة 3.08%.
وتصدر سهم “الدوائية” الذي ارتفع 9.88% قائمة الرابحين خلال الجلسة وعددهم 102 سهم، فيما جاء “بتروكيم” على رأس الخاسرين وعددهم 80 سهما بهبوطه 2.63%.
وكان سهم “أيان” الأنشط خلال تداولات اليوم بعد تداول 37.4 مليون سهما من أسهمه بسيولة كانت الأعلى أيضا وقيمتها 1.07 مليار ريال.
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