مال وأعمال

حسين السجواني يعرض شراء الحصة المتبقية من داماك وسحبها من سوق دبي

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

بلومبرج _ عرضت شركة مايبل إنفست‬⁩ المملوكة لحسين السجواني شراء كامل أسهم داماك العقارية،‬⁩ معلنة نيتها النهائية سحب إدراج الشركة من ⁧‫سوق دبي المالي.‬⁩

ونقلت بلومبرج عن رجل الأعمال حسين السجواني قوله إنه يعتزم الاستحواذ على شركة داماك بالكامل من خلال شراء الأسهم غير المملوكة وتحويلها إلى شركة خاصّة.

CSR_2021

وبالفعل، تقدم السجواني باستقالته من رئاسة مجلس إدارة ⁧‫«داماك»‬⁩ لتلافي تعارض المصالح بعد عرض الاستحواذ.

وبحسب بلومبيرج تقدمت «مايبل» بعرض طوعي ومشروط للاستحواذ على أسهم في رأس المال المُصدَر والمدفوع من «داماك»، والذي سينتج عنه ملكيتها لما لا يقل عن 90% من الأسهم المصدرة والمدفوعة لشركة «داماك».

وفي حال نجاح الاستحواذ على 90% من داماك، ستقوم «مايبل» بالاستحواذ الإلزامي على بقية الأسهم على سعر 1.30 درهم للسهم.

وفي حال موافقة جميع مساهمي داماك، باستثناء مصلحة مقدم العرض النهائي، فإن القيمة الإجمالية للعرض ستكون حوالي 935،4 مليون درهم، بحسب العرض الذي يشير إلى قبول حصة 1.894% على الأقل من إجمالي رأس المال المصدر للشركة.

وإذا تمت إضافة النسبة إلى حصة «مايبل» البالغة 88.1% ستصل الحصة النهائية إلى 90% على الأقل من رأس المال «داماك».

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حسين السجواني يعرض شراء الحصة المتبقية من داماك وسحبها من سوق دبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا