حسين السجواني يعرض شراء الحصة المتبقية من داماك وسحبها من سوق دبي

بلومبرج _ عرضت شركة مايبل إنفست‬⁩ المملوكة لحسين السجواني شراء كامل أسهم داماك العقارية،‬⁩ معلنة نيتها النهائية سحب إدراج الشركة من ⁧‫سوق دبي المالي.‬⁩

ونقلت بلومبرج عن رجل الأعمال حسين السجواني قوله إنه يعتزم الاستحواذ على شركة داماك بالكامل من خلال شراء الأسهم غير المملوكة وتحويلها إلى شركة خاصّة.

وبالفعل، تقدم السجواني باستقالته من رئاسة مجلس إدارة ⁧‫«داماك»‬⁩ لتلافي تعارض المصالح بعد عرض الاستحواذ.

وبحسب بلومبيرج تقدمت «مايبل» بعرض طوعي ومشروط للاستحواذ على أسهم في رأس المال المُصدَر والمدفوع من «داماك»، والذي سينتج عنه ملكيتها لما لا يقل عن 90% من الأسهم المصدرة والمدفوعة لشركة «داماك».

وفي حال نجاح الاستحواذ على 90% من داماك، ستقوم «مايبل» بالاستحواذ الإلزامي على بقية الأسهم على سعر 1.30 درهم للسهم.

وفي حال موافقة جميع مساهمي داماك، باستثناء مصلحة مقدم العرض النهائي، فإن القيمة الإجمالية للعرض ستكون حوالي 935،4 مليون درهم، بحسب العرض الذي يشير إلى قبول حصة 1.894% على الأقل من إجمالي رأس المال المصدر للشركة.

وإذا تمت إضافة النسبة إلى حصة «مايبل» البالغة 88.1% ستصل الحصة النهائية إلى 90% على الأقل من رأس المال «داماك».