تأسيس ذا بيراميد أول شركة للاستثمار المباشر في المشرعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الرقابة المالية

دوت الخليج – وافقت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران على تأسيس شركة ذا بيراميد للاستثمار المباشر “The Pyramid Private Equity Co” كأول شركة في السوق المصرية تستثمر في الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الهيئة.

وصدقت الرقابة المالية على تأسيس ذا بيراميد للإاستثمار المباشر وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لها برأسمال مبدئي 10 ملايين جنيه مدفوعة بالكامل.

كما يتوزع هيكل مساهمي ” ذا بيراميد للااستثمار المباشر” بين شركة دلتا انسبير لإدارة المشروعات كشريك متضامن وشركة 138 بيراميدز لإدارة المشروعات.

وستركز الشركة أنشطها في مجال الاستثمار في المشروعات والشركات الصغيرة والمتوسطة داخل جمهورية مصر العربية، مستهدفة الوصول بحجم استثماراتها إلى أكثر من مليار جنيه بالشراكة مع العديد من البنوك التي تستهدف نمو قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويضم مجلس إدارة الشركة الجديدة الدكتور أحمد دوريش وزير التنمية الإدارية الأسبق ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الإقتصادية لخليج السويس الأسبق ونيفين الطاهري نائبة مجلس النواب التي شغلت عضوية مجالس إدارات العديد من البنوك والهيئات الاقتصادية وعضو مجلس إدارة صندوق مصر السيادي وخليل البواب العضو المنتدب لمصر للاستثمارات المالية ورندا عبدو مدير شريك شركة marketing mix.