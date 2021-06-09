عاجل: تخصيص 100 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري الجديدة.. وقرب الإعلان عنها رسميا

دوت الخليج – ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة إجراءات تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل للتشريع.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، فى مستهل الاجتماع، حرص الدولة على توفير وحدات سكنية تلائم شريحتي محدودي ومتوسطي الدخل.

وأشار إلى أن اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة العمل على سرعة تفعيل المبادرة الرئاسية الخاصة بالتمويل العقاري، دعما لقدرات محدودي ومتوسطي الدخل المالية على تملك وحدات سكنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن نائب محافظ البنك المركزي المصري قدم عرضا مفصلا حول الشروط المطروحة للمبادرة بالنسبة للمستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي، وكذا متوسطي الدخل، حيث أوضح أن المبادرة تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الوحدات السكنية للمستفيدين.

وأضاف سعد أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الآليات، ونسب حصول المواطنين على التمويل، ومستويات دخولهم، وذلك تمهيدا للإعلان عنها رسميا.