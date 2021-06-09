مال وأعمال

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه حتى أكتوبر

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فهد حسين – توقعت أبحاث فاروس المالية، تثبيت البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 16 يونيو الجاري، وحتى شهر أكتوبر على الأقل.

وقالت رضوى السويفي، رئيس قطاع البحوث ببنك الاستثمار فاروس القابضة، إن توقعات فاروس بتثبيت أسعار الفائدة في اجتماع “المركزي” الأسبوع المقبل استندت إلى بداية الارتفاع التدريجي المتوقع للتضخم اعتبارًا من مايو حتى سبتمبر المقبل؛ نظرًا لتأثير سنة الأساس على الأرقام، وزيادة أسعار السلع العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام، وارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في موسم الصيف.

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وأضافت السويفي أن التضخم الحضري قد يرتفع تدريجيًا من 4.1% على أساس سنوي في أبريل إلى نحو 5.5% في سبتمبر.

وقالت إنه بالإضافة إلى قراءة التضخم والنظر في بطء انتشار اللقاح “الذي يبطئ انتعاش السياحة العالمية”، والانتعاش الاقتصادي في بلدان العالم المتقدم، لا تزال مصر بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية كوجهة لاستثمارات المحافظ الأجنبية، مما يعني أيضًا أن المركزي بحاجة إلى الحفاظ على الأسعار على الأقل حتى الربع الرابع من عام 2021.

كان البنك المركزي المصري المصري قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير للشهر الرابع على التوالي في بداية مايو الماضي، سعيا من صناع السياسة النقدية للحفاظ على جاذبية تجارة الفائدة في مصر ومع التوقعات بارتفاع معدل التضخم.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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