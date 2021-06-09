رئيس لجنة مكافحة كورونا: الإنتاج المحلي سيساعد مصر على الاكتفاء الذاتي من اللقاحات

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دوت الخليج – قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصانع الشركة المصرية القابضة للمنتجات البيولوجية واللقاحات «فاكسيرا» خضعت للتقييم الأولي لإنتاج لقاح كورونا بالتعاون مع الشركات الصينية، وسيساعد إنتاج اللقاح الصيني، مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات. .
ومن المقرر أن تتم عملية إنتاج لقاح كورونا داخل مصانع فاكسيرا؛ لتبدأ مصر تغطية السوق المحلية وكذلك تصدير جرعات إلى إفريقيا.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أرسلت خبراء دوليين لتقييم أداء مصانع فاكسيرا لتتمكن من البدء في تصنيع اللقاح وإرساله إلى الدول الإفريقية.
وقال الدكتور حسام حسني، في تصريح تلفزيوني، إن التطعيم ضد كورونا لن يكون مرة واحدة، بل سيكون سنويًا مثل فيروس الأنفلونزا، لذلك كانت هناك أهمية للتحرك لتصنيع اللقاح في مصر خلال الفترة المقبلة، حتى يكون لمصر الإنتاج المحلي الذي يضمن الحماية من هذا الوباء.
ومن جانبه، قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة الأمصال واللقاحات المصرية، إن مصر كانت أيضًا من بين الدول التي استضافت التجارب السريرية للقاح الصيني العام الماضي، وكانت الأولى من نوعها.
وأضاف الحداد أن اللقاح الصيني جرى اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية، كما أظهر فعالية بنسبة 99% في إنتاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا، وفعالية بنسبة 100% في منع الحالات من إظهار الأعراض المتوسطة أو الشديدة.
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