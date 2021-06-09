رئيس لجنة مكافحة كورونا: الإنتاج المحلي سيساعد مصر على الاكتفاء الذاتي من اللقاحات

دوت الخليج – قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن مصانع الشركة المصرية القابضة للمنتجات البيولوجية واللقاحات «فاكسيرا» خضعت للتقييم الأولي لإنتاج لقاح كورونا بالتعاون مع الشركات الصينية، وسيساعد إنتاج اللقاح الصيني، مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات. .

ومن المقرر أن تتم عملية إنتاج لقاح كورونا داخل مصانع فاكسيرا؛ لتبدأ مصر تغطية السوق المحلية وكذلك تصدير جرعات إلى إفريقيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أرسلت خبراء دوليين لتقييم أداء مصانع فاكسيرا لتتمكن من البدء في تصنيع اللقاح وإرساله إلى الدول الإفريقية.

وقال الدكتور حسام حسني، في تصريح تلفزيوني، إن التطعيم ضد كورونا لن يكون مرة واحدة، بل سيكون سنويًا مثل فيروس الأنفلونزا، لذلك كانت هناك أهمية للتحرك لتصنيع اللقاح في مصر خلال الفترة المقبلة، حتى يكون لمصر الإنتاج المحلي الذي يضمن الحماية من هذا الوباء.

ومن جانبه، قال الدكتور أمجد الحداد، استشاري ورئيس وحدة الحساسية والمناعة بهيئة الأمصال واللقاحات المصرية، إن مصر كانت أيضًا من بين الدول التي استضافت التجارب السريرية للقاح الصيني العام الماضي، وكانت الأولى من نوعها.

وأضاف الحداد أن اللقاح الصيني جرى اعتماده من قبل منظمة الصحة العالمية، كما أظهر فعالية بنسبة 99% في إنتاج الأجسام المضادة لفيروس كورونا، وفعالية بنسبة 100% في منع الحالات من إظهار الأعراض المتوسطة أو الشديدة.