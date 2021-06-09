هيئة الأوراق المالية الأمريكية تدرس آلية جديدة لتسعير الأصول

العربية دوت نت – تدرس هيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية قوانين جديدة لتحديث نظام التداول لديها يتضمن آلية جديدة لتسعير الأصول.

وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية قد فتحت على ارتفاع طفيف الأربعاء، بيد أن غياب محفزات واضحة أبقى التداولات بطيئة، فيما يترقب المستثمرون استقاء مؤشرات جديدة من بيانات التضخم هذا الأسبوع واجتماع مرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 26.3 نقطة أو ما يعادل 0.08% إلى 34626.16 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.7 نقطة أو ما يعادل 0.14% إلى 4232.99 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 55.3 نقطة أو ما يعادل 0.40% إلى 13980.231 نقطة.

على جانب آخر، أقر مجلس الشيوخ، بغالبية كبيرة، خطة طموحة تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، وتهدف إلى تعزيز قدرة البلاد للتصدي للتهديد التكنولوجي الصيني، إذ تسعى واشنطن، بشكل متزايد إلى اتخاذ موقف متشدِّد ضد بكين.

من جانبها، اتهمت بكين واشنطن بالمبالغة في ما تسميه “التهديد الصيني” بعد تبني مجلس الشيوخ نصاً “تاريخياً” لمواجهة الصين بشأن قضية الابتكار التكنولوجي.