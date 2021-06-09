مال وأعمال

هيئة الأوراق المالية الأمريكية تدرس آلية جديدة لتسعير الأصول

0 نشر
حابي 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

CairoBank

العربية دوت نت – تدرس هيئة الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية قوانين جديدة لتحديث نظام التداول لديها يتضمن آلية جديدة لتسعير الأصول.

وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية قد فتحت على ارتفاع طفيف الأربعاء، بيد أن غياب محفزات واضحة أبقى التداولات بطيئة، فيما يترقب المستثمرون استقاء مؤشرات جديدة من بيانات التضخم هذا الأسبوع واجتماع مرتقب لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

CSR_2021

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 26.3 نقطة أو ما يعادل 0.08% إلى 34626.16 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 5.7 نقطة أو ما يعادل 0.14% إلى 4232.99 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 55.3 نقطة أو ما يعادل 0.40% إلى 13980.231 نقطة.

على جانب آخر، أقر مجلس الشيوخ، بغالبية كبيرة، خطة طموحة تصل قيمتها إلى 250 مليار دولار للاستثمار في العلوم والتكنولوجيا، وتهدف إلى تعزيز قدرة البلاد للتصدي للتهديد التكنولوجي الصيني، إذ تسعى واشنطن، بشكل متزايد إلى اتخاذ موقف متشدِّد ضد بكين.

من جانبها، اتهمت بكين واشنطن بالمبالغة في ما تسميه “التهديد الصيني” بعد تبني مجلس الشيوخ نصاً “تاريخياً” لمواجهة الصين بشأن قضية الابتكار التكنولوجي.

 

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الأوراق المالية الأمريكية تدرس آلية جديدة لتسعير الأصول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا