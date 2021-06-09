أرامكو السعودية تبيع صكوكا بقيمة 6 مليارات دولار على 3 شرائح

العربية دوت نت – باعت شركة أرامكو السعودية، اليوم الأربعاء، صكوكا بستة مليارات دولار على ثلاث شرائح مع عودتها لأسواق الدين العالمية بأول بيع صكوك مقومة بالدولار الأمريكي لها.

وأفادت وثيقة أن الشركة باعت صكوكا لأجل 3 سنوات بمليار دولار عند 65 نقطة فوق سندات الخزانة الأمريكية وصكوكا بملياري دولار لأجل 5 سنوات عند 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية وصكوكا بثلاثة مليارات دولار لأجل 10 عند 120 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

وتلقي الطرح طلبات اكتتاب بقيمة 60 مليار دولار لبيع السندات، لتصبح نسبة تغطية الطرح بأكثر من 10 مرات.

ويُستخدم جزء على الأقل من حصيلة الطرح في تمويل توزيعات نقدية ضخمة تذهب معظمها للحكومة.

وحافظت أرامكو العام الماضي على تعهدها بتوزيعات نقدية قدرها 75 مليار دولار، على الرغم من انخفاض أسعار النفط، ومن المتوقع أن تتحمل مسؤولية ضخ استثمارات محلية كبيرة تشكل جزءا من خطط السعودية لتطوير اقتصادها.

وقال مصدر لرويترز يوم الاثنين، إن أرامكو فضلت إصدار سندات إسلامية عن السندات التقليدية بسبب ارتفاع الطلب على أداة الصكوك نتيجة قلة مبيعات الصكوك الدولارية من الخليج هذا العام.

وكان من المتوقع على نطاق واسع أن تصبح أرامكو مصدرا منتظما للسندات بعد أول طرح لها في صفقة بقيمة 12 مليار دولار في 2019 والذي تلاه آخر حجمه ثمانية مليارات دولار، في عملية من خمسة أجزاء في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، والذي استخدم أيضا في تمويل توزيعات أرباحها.

وشارك في ترتيب إصدار الصكوك 29 مديرا نشطا وخاملا لدفاتر الاكتتاب في الصفقة.

ومن ضمن مديري دفاتر الاكتتاب النشطين في الإصدار إتش.إس.بي.سي وجيه بي مورغان والأهلي كابيتال وستاندرد تشارترد ومديري الدفاتر الخاملين في الصفقة من بينهم بي.أو.سي انترناشونال وبنك دبي الإسلامي.