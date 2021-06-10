مال وأعمال

هيئة مكافحة الاحتكار بالبرازيل توافق على بيع مصفاة لمبادلة الإماراتية

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وكالات – وافقت هيئة مكافحة الاحتكار البرازيلية على بيع مصفاة رلام لشركة الاستثمار الإماراتية مبادلة للاستثمار، وذلك بحسب إشعار ورد في الجريدة الرسمية.

وأُعلن عن الصفقة في مارس الماضي وهي بقيمة 1.65 مليار دولار.

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ورلام هي الأولى من ثماني مصافي تابعة لشركة بتروبراس النفطية معروضة للبيع.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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