فيسبوك توسع سياسة العمل من المنزل لمعظم الموظفين

وكالات – أعلن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، يوم الأربعاء، أن الشركة ستسمح لجميع الموظفين بدوام كامل بالعمل من المنزل إذا كان من الممكن إنجاز وظائفهم عن بُعد.

ويعد هذا تغييرًا عن الخطط التي أعلنت عنها فيسبوك في مايو 2020، عندما قالت الشركة إنها ستسمح لبعض الموظفين، ولا سيما كبار الموظفين وذوي الخبرة، بطلب عمل دائم عن بُعد.

وكشف زوكربيرج عن الإعلان الجديد في مذكرة للموظفين يعرض فيها خطط الشركة لمكتب مختلط وإعداد عن بعد.

كتب زوكربيرج: “لقد تعلمنا خلال العام الماضي أنه يمكن إنجاز العمل الجيد في أي مكان، وأنا أكثر تفاؤلاً بأن العمل عن بُعد على نطاق واسع ممكن، لا سيما مع استمرار تحسن وجود الفيديو عن بُعد والواقع الافتراضي”.

تتضمن الأدوار التي لا يمكن إجراؤها عن بُعد عادةً تلك التي تعمل على الأجهزة أو على إعدادات مركز بيانات Facebook.

قال زوكربيرج أيضًا إن فيسبوك سيبدأ في السماح للموظفين بطلب العمل عن بُعد عبر الحدود الدولية.

وقال متحدث باسم فيسبوك، بعد يوم الثلاثاء المقبل، ستسمح الشركة للموظفين الأميركيين بطلب العمل عن بُعد في كندا وأولئك الموجودين في أوروبا لطلب العمل عن بُعد في المملكة المتحدة.

وفي يناير 2022، ستسمح الشركة للموظفين بالتنقل بشكل دائم بين سبع دول في أوروبا.

وقال المتحدث إن Facebook، الذي يبلغ إجمالي قوته العاملة حوالي 60 ألفًا، يخطط لإعادة فتح معظم مكاتبه في الولايات المتحدة بطاقة 50% بحلول أوائل سبتمبر، ومن المرجح أن يُعاد فتحه بالكامل في أكتوبر.

قال زوكربيرج إن الموظفين الذين يرغبون في العمل في مكتب سيُطلب منهم الحضور نصف الوقت على الأقل.

وهذا لضمان بقاء المكتب نابضًا بالحياة وأن الموظفين الذين يأتون إلى المكتب يستفيدون إلى أقصى حد من كونهم جزءًا من هذا المجتمع.

بالإضافة إلى ذلك ، قال إن فيسبوك يخطط لتنظيم اجتماعات شخصية منتظمة للعاملين في المكاتب والعاملين عن بُعد “لدعم بناء العلاقات”.